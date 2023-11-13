На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані

Зіткнення відбулось між вантажівкою МАN та Mercedes

В Обухові Київської області напередодні ввечері, 12 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це повідомила поліція Київщинини.

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Зазначається, що зіткнення транспортних засобів сталося близько 21:00.

«Зіткнення відбулось між вантажівкою МАN та Mercedes. Внаслідок ДТП госпіталізовано двох пасажирів маршрутного таксі», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.

До цього під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».

А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.