На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані
Зіткнення відбулось між вантажівкою МАN та Mercedes
В Обухові Київської області напередодні ввечері, 12 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це повідомила поліція Київщинини.
Зазначається, що зіткнення транспортних засобів сталося близько 21:00.
«Зіткнення відбулось між вантажівкою МАN та Mercedes. Внаслідок ДТП госпіталізовано двох пасажирів маршрутного таксі», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.
До цього під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».
А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.
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