В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони
Жителі повідомляють про осередки пожеж у різних районах міста
Тимчасово окупований Луганськ опинився під атакою безпілотників. У місті лунають численні вибухи, а в небі фіксують яскраві спалахи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.
На оприлюдненому відео видно численні спалахи в нічному небі над містом. Також чутно характерні звуки прольоту безпілотників та вибухи.
За попередньою інформацією, під час атаки могла бути уражена будівля Луганської телефонної компанії. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.
Повідомлення про вибухи в окупованому Луганську з'являються на тлі попередніх атак безпілотників на регіон. Зокрема, 27 жовтня окупована частина Луганщини зазнала масованої атаки дронів. Тоді про вибухи та осередки пожеж у різних районах міста також повідомляли місцеві жителі. Про постраждалих та масштаби пошкоджень інформації не було.
Раніше повідомляли про блекаут у Донецьку. За інформацією Exilenova+, там продовжує горіти об'єкт, який попередньо ідентифікують як трансформатор на підстанції напругою 220 кВ.
Крім того, увечері вибухи лунали й у тимчасово окупованому Мелітополі.
Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня безпілотники також атакували тимчасово окупований Луганськ. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання та виникли перебої зі зв'язком. За повідомленнями моніторингових каналів, під ударом могла опинитися інфраструктура поблизу вежі зв'язку.
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