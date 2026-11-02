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В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони
Обставини атаки та її наслідки уточнюються
фото: Exilenova+

Жителі повідомляють про осередки пожеж у різних районах міста

Тимчасово окупований Луганськ опинився під атакою безпілотників. У місті лунають численні вибухи, а в небі фіксують яскраві спалахи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

На оприлюдненому відео видно численні спалахи в нічному небі над містом. Також чутно характерні звуки прольоту безпілотників та вибухи.

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За попередньою інформацією, під час атаки могла бути уражена будівля Луганської телефонної компанії. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони фото 1

Повідомлення про вибухи в окупованому Луганську з'являються на тлі попередніх атак безпілотників на регіон. Зокрема, 27 жовтня окупована частина Луганщини зазнала масованої атаки дронів. Тоді про вибухи та осередки пожеж у різних районах міста також повідомляли місцеві жителі. Про постраждалих та масштаби пошкоджень інформації не було.

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони фото 2

Раніше повідомляли про блекаут у Донецьку. За інформацією Exilenova+, там продовжує горіти об'єкт, який попередньо ідентифікують як трансформатор на підстанції напругою 220 кВ.

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони фото 3

Крім того, увечері вибухи лунали й у тимчасово окупованому Мелітополі.

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів: місто атакують дрони фото 4

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня безпілотники також атакували тимчасово окупований Луганськ. Після вибухів у частині міста зникло електропостачання та виникли перебої зі зв'язком. За повідомленнями моніторингових каналів, під ударом могла опинитися інфраструктура поблизу вежі зв'язку.

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Теги: Донецьк блекаут Луганськ інфраструктура місто Мелітополь відео

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