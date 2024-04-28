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Убивство українських військових у Німеччині: МЗС зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убивство українських військових у Німеччині: МЗС зробило заяву
Двоє українських солдатів, які проходили реабілітацію в клініці в Німеччині, були вбиті росіянином
фото з відкритих джерел

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними

Українці, яких убив росіянин у Німеччині, були військовослужбовцями, що проходили медичну реабілітацію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

«27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, ФРН, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство», – сказано у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Раніше стало відомо, що 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Також у лютому 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

Читайте також: Убивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова в Німеччині: нові подробиці
Теги: прокуратура земля вбивство слідство напад поліція Дмитро Кулеба поранення

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