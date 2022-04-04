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    Події в Україні

    Обстріл Харкова: семеро загиблих, 34 поранені

    Рашисти завдали удару по житловому кварталі і вбили цивільних - Обстріл Харкова: семеро загиблих, 34 поранені
    Рашисти завдали удару по житловому кварталі і вбили цивільних
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Поранення отримали троє дітей

    У Харкові в результаті ворожого обстрілу 3 квітня житлових будинків у Слобідському районі міста з квітня біля шостої вечора, за попередньою інформацією, загинули семеро людей і ще 34 отримали поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

    За процесуального керівництва прокуратури слідчі СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

    За даними слідства, приблизно о 18:00 3 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Було пошкоджено приблизно десять будинків і тролейбусне депо.

    «За попередньою інформацією, загинули семеро людей. 34 людини отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

    Також 3 квітня окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.

    Напередодні у Харкові окупанти обстріляли житлові масиви і парк Горького.

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    Теги: росія окупанти прокуратура СБУ війна обстріл розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харкова: семеро загиблих, 34 поранені