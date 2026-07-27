Удар по Чернігову: ворог використав реактивні «герані», у лікарнях залишаються 12 людей

27 липня у Чернігові оголошено днем жалоби

Унаслідок російської атаки на Чернігів у лікарнях залишаються 12 постраждалих, четверо з них перебувають у важкому стані. Для удару по місту окупанти використали реактивні безпілотники «Герань». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За словами Чауса, російські війська завдали удару по супермаркету. Внаслідок атаки загинули дві людини – 10-річна дівчинка та 23-річна дівчина.

Загалом постраждали 25 людей, серед них четверо дітей. У лікарні перебуває 10-річний хлопчик, також травм зазнали хлопці віком 11 і 17 років та майже дворічна дівчинка. Усього в медзакладах залишаються 12 постраждалих, четверо з них – у важкому стані. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, інший російський безпілотник знищив станцію технічного обслуговування та автомобілі, що перебували поруч. Пізніше окупанти завдали удару по підприємству, де виникла пожежа.

Також увечері було зафіксовано влучання по території підприємства харчової промисловості. Унаслідок атаки поранення дістав 48-річний чоловік, його госпіталізували. У Чернігові 27 липня оголошено день жалоби за загиблими.

Як відомо, на удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни продовжують «перемагати» звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих. І серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям», – зазначив президент.