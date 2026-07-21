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Удар по прокуратурі та ТЦК у Чернігові: з'явилось відео наслідків атаки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Удар по прокуратурі та ТЦК у Чернігові: з'явилось відео наслідків атаки
Російський БпЛА влучив у будівлю прокуратури та ТЦК в Чернігові
фото: ДСНС Чернігівщини

У центрі Чернігова досі ліквідовують наслідки ранкового прильоту

У Чернігові оприлюднили наслідки російської атаки ударним безпілотником по адміністративній будівлі в центрі міста. І поки правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, в ДСНС показали фото та відео наслідків удару. Про це пише «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах та місцевій владі.

Так, вранці 21 липня російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. Повітряна тривога в Чернігівському районі була оголошена о 5:31, а о 6:18 Повітряні сили ЗСУ вже попереджали про наближення до міста реактивних БпЛА.

Невдовзі Чернігівська міська рада повідомила про влучання в адміністративну будівлю в центральній частині міста. Чернігівська районна державна адміністрація також проінформувала про удар по адмінбудівлі, однак ніхто офіційно не уточнив її призначення.

Наразі відомо,що російський "Шахед" влучив у двоповерхову адміністративну будівлю, в якій розміщувалися окружна прокуратура та районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Офіційно про те, що в будівлі працював територіальний центр комплектування, одразу не повідомляли.

За даними пресслужби Чернігівської міської ради, унаслідок влучання частково зруйновані конструктивні елементи споруди, пошкоджено дах, фасад та скління, а також виникла пожежа на загальній площі 200 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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Російський БпЛА влучив у будівлю прокуратури та ТЦК в Чернігові
фото: ДСНС Чернігівщини

Наразі тривають роботи з розбору пошкоджених конструкцій.

Крім того, вибуховою хвилею зачепило Національний університет «Чернігівський колегіум», що розташований поряд.

Спочатку повідомлялося, що інформації про постраждалих немає. Однак пізніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок російської атаки травмована одна людина.

"Попередньо, мінно-вибухова травма, акубаротравма та гостра реакція на стрес", – зазначив він.

У поліції Чернігівської області уточнили, що постраждала – 76-річна жінка. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вона отримала акубаротравму та проходить амбулаторне лікування.

На місці удару працювали рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази. За фактом російського обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські війська вранці 14 липня атакували Чернігівську область ударними безпілотниками, внаслідок чого в Ніжинському районі дрон влучив у житловий будинок, постраждали двоє жінок, а в Чернігові БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу, а поранених госпіталізували до медичного закладу.

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Теги: пожежа вибух прокуратура Чернігів ТЦК дрон

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