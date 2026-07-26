У Чернігові дрон влучив у супермаркет: Зеленський показав наслідки

Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених

Загинули двоє людей, серед них – 10-річна дитина

Ворог удень атакував супермаркет АТБ в Чернігові. У результаті падіння «Шахеда» в торгову залу загинули двоє людей, серед них – 10-річна дитина. Як інформує «Главком», на удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни продовжують «перемагати» звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих. І серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям», – зазначив президент.

❗️Росіяни продовжують «перемагати» звичайні цивільні об’єкти – Зеленський відреагував на ворожі атаки по Чернігову та Запоріжжю



«Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо… pic.twitter.com/zPwhmxGspV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2026

Глава держави додав, що окупанти також били по Запоріжжю авіабомбами. Одна людина загинула, і ще одну було поранено.

«Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів», – підсумував Зеленський.

7 фото На весь екран













Нагадаємо, вранці 21 липня російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. Один із них влучив у двоповерхову адміністративну будівлю, в якій розміщувалися окружна прокуратура та районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Також російські війська вранці 14 липня атакували Чернігівську область ударними безпілотниками, внаслідок чого в Ніжинському районі дрон влучив у житловий будинок, постраждали двоє жінок, а в Чернігові БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу, а поранених госпіталізували до медичного закладу.