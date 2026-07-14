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Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео)
Близько 09:00 російський ударний безпілотник атакував Чернігів
фото: ДСНС

Поранених жінок госпіталізували до медзакладу

Уранці 14 липня російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.

Внаслідок удару в Ніжинському районі постраждали двоє жінок, а в Чернігові дрон упав на територію приватного домоволодіння. Як пише «Главком», про це повідомили ДСНС та пресслужба Чернігівської міської ради.

За інформацією ДСНС, під ранок російський БпЛА влучив у житловий будинок у Ніжинському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС
Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС
Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС

«Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували», – повідомили в ДСНС. Унаслідок атаки дві жінки дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

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Крім того, близько 09:00 російський ударний безпілотник атакував Чернігів. За попередніми даними, дрон упав на території приватного домоволодіння, через що загорівся житловий будинок.

Після ліквідації наслідків у міській раді уточнили, що загиблих і постраждалих немає. Водночас в однієї людини зафіксували гостру реакцію на стрес. Також унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

До слова, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також 135 ударних безпілотників різних типів. 

За даними військових, із 18:00 13 липня противник випустив вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованого Криму, а також 135 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» і безпілотників-імітаторів «Пародія».

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Теги: Чернігів обстріл Чернігівщина

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