Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео)

Поранених жінок госпіталізували до медзакладу

Уранці 14 липня російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.

Внаслідок удару в Ніжинському районі постраждали двоє жінок, а в Чернігові дрон упав на територію приватного домоволодіння. Як пише «Главком», про це повідомили ДСНС та пресслужба Чернігівської міської ради.

За інформацією ДСНС, під ранок російський БпЛА влучив у житловий будинок у Ніжинському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

«Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували», – повідомили в ДСНС. Унаслідок атаки дві жінки дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

❗️На Чернігівщині внаслідок російської атаки травмовані двоє жінок



Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували.



Постраждалих госпіталізували до лікарні. pic.twitter.com/6ymf5ftJCb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Крім того, близько 09:00 російський ударний безпілотник атакував Чернігів. За попередніми даними, дрон упав на території приватного домоволодіння, через що загорівся житловий будинок.

Після ліквідації наслідків у міській раді уточнили, що загиблих і постраждалих немає. Водночас в однієї людини зафіксували гостру реакцію на стрес. Також унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

До слова, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також 135 ударних безпілотників різних типів.

За даними військових, із 18:00 13 липня противник випустив вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованого Криму, а також 135 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» і безпілотників-імітаторів «Пародія».