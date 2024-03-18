Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Унаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, що стався 17 березня, в лікарні померла одна людина
фото: Офіс Генпрокурора

Унаслідок обстрілу загинув чоловік

Унаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва одна людина загинула і дев'ять отримали поранення, в тому числі діти. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву фото 1

«За даними слідства, 17 березня 2024 року військові РФ завдали два ракетних удари по місту Миколаєву попередньо ракетами «Іскандер – М». Унаслідок обстрілу загинув чоловік. 9 місцевих мешканців, серед яких 11-річна дівчина та чотирирічний хлопчик, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт  цивільної інфраструктури.

Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву фото 2

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, росіяни 17 березня атакували ракетами Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Теги: Миколаївщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіян публікують наслідки обстрілу Білгорода
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)
Сьогодні, 09:36
Кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
16 березня, 14:13
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
15 березня, 21:00
За два місяці 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн родин
За добу енергетики повернули світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
14 березня, 18:22
Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
6 березня, 18:09
Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі
Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина
3 березня, 14:20
Внаслідок обстрілу залізничної станції та руйнування будівлі загинули цивільні
Окупанти вдарили авіабомбою по Харківщині: загинула шестирічна дівчинка та її дідусь
28 лютого, 20:17
Черговий обстріл на Харківщині спричинив масштабну пожежу на території фермерського господарства
Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: загинули десятки тварин
24 лютого, 23:30
Серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції
Росіяни вдарила по прифронтовій ТЕС: поранено енергетиків
22 лютого, 13:21

Події в Україні

Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
12K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7840
Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
7343
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua