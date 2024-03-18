Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Унаслідок обстрілу загинув чоловік
Унаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва одна людина загинула і дев'ять отримали поранення, в тому числі діти. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
«За даними слідства, 17 березня 2024 року військові РФ завдали два ракетних удари по місту Миколаєву попередньо ракетами «Іскандер – М». Унаслідок обстрілу загинув чоловік. 9 місцевих мешканців, серед яких 11-річна дівчина та чотирирічний хлопчик, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, транспортні засоби, а також об’єкт цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, росіяни 17 березня атакували ракетами Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся.
Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.
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