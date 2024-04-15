Удар по «Луганському машинобудівному заводу-100»: супутникові фото

Значно постраждала щонайменше одна будівля заводу

Унаслідок удару по «Луганського машинобудівного заводу-100» на окупованій території Луганської області 13 квітня постраждала щонайменше одна будівля заводу. Відповідні супутникові знімки оприлюднені програмою журналістських розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які є у розпорядженні «Схем», видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

Нагадаємо, 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську приблизно об 11:30 прогриміли вибухи. Пропагандисти заявляли про щонайменше два вибухи в місті. Зокрема повідомлялося, ніби очевидці чули сильний вибух у районі 5-ї школи Луганська, потім почалася пожежа. Місцеві публікують кадри з наслідками вибухів. Над містом здіймався густий стовп диму.

Також повідомлялося, що Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.