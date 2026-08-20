США ліквідують спецпідрозділ, створений за досвідом України

Рішення про розформування батальйону не означає відмову американської армії від використання дронів

Американська армія вирішила розформувати батальйон ударних дронів, який створили після вивчення українського досвіду війни

Армія США готується розформувати спеціальний батальйон ударних безпілотників, створений з урахуванням досвіду війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише «Главком».

Підрозділ створили як експериментальну структуру для відпрацювання застосування ударних дронів на полі бою. Американські військові вивчали український досвід використання безпілотників та намагалися адаптувати його до структури армії США.

Рішення про розформування батальйону не означає відмову американської армії від використання дронів. Навпаки, США продовжують інтегрувати безпілотні системи безпосередньо у звичайні бойові підрозділи.Останні навчання за участю американських та українських військових продемонстрували значення українського досвіду. Під час навчань Combined Resolve у Німеччині українські оператори безпілотників змогли виявити американські підрозділи та бронетехніку й умовно уразити їх.

Американські військові при цьому продовжують випробовувати різні типи FPV та розвідувальних дронів і впроваджувати їх на рівні малих підрозділів. Зокрема, армія США тестує українські підходи до використання FPV-безпілотників безпосередньо на рівні взводів.Таким чином, розформування окремого батальйону радше свідчить про зміну підходу США до організації дронових підрозділів. Замість концентрації ударних БПЛА в окремій структурі американська армія може інтегрувати такі можливості у ширші бойові формування.

Український досвід при цьому залишається одним із ключових джерел для переосмислення застосування безпілотників американськими військовими. Варто нагадати, що у США було створено нову ШІ-систему для захисту критичних об'єктів.