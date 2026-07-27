Наставник чемпіонів світу підтримав жертв пожеж в Іспанії

Луїс де ла Фуенте відреагував на пожежі в околоцях Мадрида та Валенсії

Луїс де ла Фуенте намагався підбадьорити своїх співвітчизників у скрутному становищі

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте відвідав жителів регіону Мадрид, які були змушені залишити свої домівки через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Благородний вчинок чемпіона світу

Наставник чинних чемпіонів світу зустрівся з евакуйованими у спортивному комплексі в містечку Лас-Росас, де нині тимчасово проживають близько 300 людей. Візит відбувся лише за тиждень після тріумфу іспанської збірної на Чемпіонаті світу 2026. Однак замість святкувань наставник вирішив приділити час людям, які постраждали від однієї з найбільших природних катастроф останніх років в Іспанії.

Під час спілкування з мешканцями тимчасового центру розміщення де ла Фуенте підтримав родини, які втратили можливість повернутися додому, а також поспілкувався з дітьми, роздав автографи та зробив спільні фотографії. В інтерв'ю національному мовнику RTVE тренер наголосив, що в такі моменти особливо важливо демонструвати солідарність.

«Обов'язок кожного – допомагати та підтримувати у такі важкі хвилини. Наша мета – спробувати подарувати бодай кілька годин щастя людям, які проходять через такі випробування. Вся Іспанія думає про них; вони мають підтримку всієї країни – таку ж, яку ми відчуваємо, коли виходимо на футбольне поле».

Підтримка з боку федерації

До допомоги постраждалим долучилася й Королівська іспанська футбольна федерація. Організація відкрила свою тренувальну базу та резиденцію в Лас-Росас для розміщення евакуйованих сімей. Там тимчасовий прихисток отримали десятки родин із дітьми, які були змушені залишити свої будинки через стрімке поширення вогню.

Ситуація з лісовими пожежами в Іспанії залишається надзвичайно складною. Найбільше від стихії постраждали околиці Мадрида та регіон Валенсія, де вогонь охопив великі площі лісів і наблизився до населених пунктів. Через загрозу поширення пожеж влада вже евакуювала майже 75 тисяч людей, а пожежники та рятувальники продовжують цілодобову боротьбу з вогнем.

Нагадаємо, що тренер збірної Іспанії встановив несподіваний рекорд чемпіонатів світу.