Дрони британських спецпризначенців таємно передавали дані до Китаю

Камери з китайськими компонентами встановили на апаратах, які використовують елітні підрозділи спецназу

Розвідувальні морські дрони K3 Scout, які використовують підрозділи Королівського військово-морського флоту Великої Британії, передавали технічні дані на IP-адресу в Китаї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Telegraph.

На морських дронах, які використовують елітні підрозділи британського спецназу, виявили камери з китайськими компонентами. Вони передавали так звані «імпульсні повідомлення» – технічні дані, які підтверджують, що обладнання перебуває у мережі та функціонує належним чином.

За інформацією видання, ці повідомлення надходили на IP-адресу в Китаї. Після виявлення проблеми Міністерство оборони Великої Британії повністю відключило камери від інтернету. У відомстві запевнили, що витоку секретної інформації або системних збоїв не зафіксовано.

Водночас джерело The Telegraph повідомило, що ці дрони використовувалися під час підготовки британських планів у Перській затоці.

«Це серйозний провал у перевірці походження компонентів, і ми втратили довіру до цієї платформи», – заявило джерело.

Окреме занепокоєння викликало те, що розвідувальні дрони перебували поблизу місць, де проводилися надсекретні зустрічі вищого командування британських сил спеціального призначення. Крім того, за даними видання, камери могли залишатися активними навіть тоді, коли самі дрони були вимкнені.

Після виявлення передачі даних британське оборонне відомство ізолювало камери від мережі. При цьому офіційно у Міноборони Великої Британії наполягають, що ознак витоку секретних матеріалів не виявлено.

Нагадаємо, дослідник кібербезпеки Марк Хофер виявив у відкритому доступі китайську поліцейську платформу з персональними даними іноземців. За даними The New York Times, незахищена «Платформа динамічного контролю закордонного персоналу» використовувалася для моніторингу іноземців у місті Чжанцзякоу та містила записи майже про 12 тис. осіб. Серед них були іноземні громадяни та журналісти