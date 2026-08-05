На Дніпропетровщині через російський обстріл без світла залишилися понад 55 тис. абонентів

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачанням

Внаслідок чергової ворожої атаки у Нікопольському районі на Дніпропетровщині знеструмлено понад 55 тис. споживачів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Ганжа зазначив, що фахівці енергетичних служб уже приступили до аварійно-відновлювальних робіт та докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях жителів.

Перед цим голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що на Нікопольщині противник вдарив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок ударів було пошкоджено підприємство, магазин, інфраструктура, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки.

Раніше повідомлялося, що частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

За даними Міністерства енергетики, знеструмлення через бойові дії зафіксовано в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. У Міненерго зазначили, що енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях.

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.