РФ атакувала Воздвижівку на Запоріжжі, є загиблий

Поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні

Російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні.

Нагадаємо, окупанти імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Вонипродають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах.