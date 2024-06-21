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РФ атакувала Воздвижівку на Запоріжжі, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ атакувала Воздвижівку на Запоріжжі, є загиблий
Росіяни обстріляли Запорізьку область фугасними авіабомбами
фото ілюстративне

Поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні

Російські загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх доправлено до лікарні.

Нагадаємо, окупанти імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Вонипродають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах.

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Теги: обстріл Запоріжжя

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