Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки

Над областю силами ППО було знищено один безпілотник

У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область «Шахедами». Зафіксовано влучання дрона по території підприємства. Про цеи повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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За даними очільника регіону, уночі, приблизно о 01:15, за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно Shahed 131/136.

Унаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

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На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один безпілотник.

Крім того, вчора, 30 вересня, о 23:46 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня в низці областей оголошувалася повітряна тривога через ракетну та дронову небезпеку. В Одесі пролунали вибухи.

Згодом щонайменше два вибухи пролунали також у Харкові. У місті зафіксовано влучання трьох ворожих ракет по території підприємства.

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Крім того, вибухи гриміли і в Запоріжжі. Також два вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині.

Як повідомлялося, уночі наші захисники знищили 16 ворожих дронів.