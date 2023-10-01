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Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки
Унаслідок влучання зайнялася суха трава
фото: ДСНС (ілюстративне)

Над областю силами ППО було знищено один безпілотник

У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область «Шахедами». Зафіксовано влучання дрона по території підприємства. Про цеи повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За даними очільника регіону, уночі, приблизно о 01:15, за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно Shahed 131/136.  

Унаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один безпілотник.

Крім того, вчора, 30 вересня, о 23:46 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня в низці областей оголошувалася повітряна тривога через ракетну та дронову небезпеку. В Одесі пролунали вибухи. 

Згодом щонайменше два вибухи пролунали також у Харкові. У місті зафіксовано влучання трьох ворожих ракет по території підприємства.

Крім того, вибухи гриміли і в Запоріжжі. Також два вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині.

Як повідомлялося, уночі наші захисники знищили 16 ворожих дронів. 

Теги: Миколаївщина безпілотник пожежа

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