У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео)
Вибух стався на митному складі
У ніч на четвер, 28 вересня, у столиці Узбекистану поблизу Ташкентського аеропорту пролунав потужний вибух. Про це повідомляє МНС Узбекистанута місцеві Telegram-канали.
Вибух стався на митному складі.
Вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру.
Жителі Ташкента повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.
При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки.
На місце інциденту прибули десятки машин швидкої допомоги. Очевидці повідомляють про велику кількість постраждалих.
Станом на 4:30 пожежу на складі у Ташкенті локалізовано. Ситуація на місці надзвичайної події перебуває під контролем, повідомило МНС Узбекистану.
Як повідомлялося, 26 вересня на складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран у Нагірному Карабасі стався сильний вибух. Понад 200 людей отримали поранення, а також є загиблі.
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