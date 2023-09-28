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У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео)
фото із соцмережі

Вибух стався на митному складі

У ніч на четвер, 28 вересня, у столиці Узбекистану поблизу Ташкентського аеропорту пролунав потужний вибух. Про це повідомляє МНС Узбекистанута місцеві Telegram-канали.

Вибух стався на митному складі.

Вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру.

Жителі Ташкента повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.

У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео) фото 1

При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки.

На місце інциденту прибули десятки машин швидкої допомоги. Очевидці повідомляють про велику кількість постраждалих.

Станом на 4:30 пожежу на складі у Ташкенті локалізовано. Ситуація на місці надзвичайної події перебуває під контролем, повідомило МНС Узбекистану.

Як повідомлялося, 26 вересня на складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран у Нагірному Карабасі стався сильний вибух. Понад 200 людей отримали поранення, а також є загиблі.

Теги: пожежа вибух Узбекистан

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