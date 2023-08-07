Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу

Залужний та Міллі обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 7 серпня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це йдеться в дописі Залужного у Facebook.

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«Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції», – йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, оборона ЗСУ наразі стійка. Українські військові для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відвернути українські сили від певних ділянок фронту.

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«Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці», – додав головнокомандувач.

За словами Залужного, вони також обговорили з генералом Міллі актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах.

«Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти», – написав головнокомандувач.

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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До слова, російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.