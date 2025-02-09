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Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 8 лютого
фото з відкритих джерел

Ворог був активний на Донеччині

Російські сили просунулися поблизу Куп’янська, Лиману та Торецька. Водночас українські військові відновили втрачені позиції поблизу Часового Яру, що на Донеччині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська зберігають позиції в Черкаській Конопельці (на південний схід від Суджі) в Курській області 8 лютого. Російські мілблогери стверджували, що бої тривають на південний схід від Суджі біля Махнівки, Черкаської Конопельки та Фанасеївки, і що російські війська очищають прилеглі ліси.

Два російські мілблогери стверджували, що українські війська контролюють Черкаську Конопельку та Фанасіївку, але інший мілблогер стверджував, що російські та українські сили утримують позиції в Черкаській Конопельці.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська зберігають позиції в південній частині Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі).

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 1

Харківщина

Російські війська 8 лютого продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися. Російські війська 7 і 8 лютого вели наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 2

Луганщина

Російські війська просунулися на Куп’янському напрямку. 7 і 8 лютого російські війська вели наступальні операції на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 3

Російські війська 8 лютого продовжували наступ на Боровому напрямку, але не просунулися. Російські війська 7 і 8 лютого вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загірзове і Ловоза, на схід від Борової в районі Копанок і на південний схід від Борової в районі Новоєгорівки.

Російські війська просунулися на Лиманському напрямку 8 лютого. 7 і 8 лютого російські війська вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та Новолюбівки та в напрямку Нового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західну Ямполівку (на північний схід від Лиману) і захопили поля на схід від населеного пункту.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 4

Донеччина

Російські війська 8 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. 

Українські війська відновили втрачені позиції в напрямку Часів Яр. Російські війська продовжували атакувати в межах та поблизу Часів Яру та на південь від Часів Яру біля Предтечиного та Білої Гори 7 і 8 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися вздовж траси Т-0504 Бахмут-Костянтинівка на південь від Часів Яр.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 5

Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. 7 і 8 лютого російські війська продовжували атакувати біля Торецька та на північний схід від Торецька в районі Кримського

Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Кузанва, Молодої Гвардії та Жовтневою в північній частині Торецька.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 6

8 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Покровському напрямку. На схід від Покровська російські війська вели наступальні дії в районах Єлизаветівки, Промінь, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Успенівки, Котлиного Піщаного, Надіївки, Удачного, Новосергіївки та Запоріжжя 7 і 8 лютого.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 7

Російські війська 8 лютого продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. Російські війська вели наступальні дії на північний захід від Курахового в районі Шевченка та Андріївки; на захід від Курахового біля Костянтинополя; на південь від Курахового біля Дачного; і на південний захід від Курахового біля Зеленівки 7 і 8 лютого.[69] Російські мілблогери стверджували, що українські сили зберігають присутність у західній та північно-західній Андріївці.

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 8

Південь

8 лютого в західній Запорізькій області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися. Російський мілблогер стверджував, що українські сили безуспішно атакували за підтримки бронетехніки біля Степового та Кам’янського (обидва на північний захід від Роботиного).

Армія РФ просунулася поблизу Лиману, Куп'янська та Торецька – карти ISW фото 9

Нагадаємо, що триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Харків Запоріжжя Костянтинівка військові наступ Бахмут Часів Яр

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