Зеленський повідомив хорошу новину щодо ракет для Patriot

Україна поповнила запаси ракет-перехоплювачів, однак президент наголосив, що їх потрібно більше

Україна отримала невелику партію ракет для Patriot, здатних перехоплювати балістичні цілі

Україна отримала додаткову партію ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, повідомляє «Главком».

Зеленський не став називати країну, яка передала Україні ракети, а також не розкрив їхню кількість. «Якщо чесно, також не буду казати, ще трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки – не можу сказати, але трішки», – заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що для посилення протиповітряної оборони державі необхідно більше таких ракет.

Нагадаємо, європейські лідери планують у вересні провести переговори у США щодо передачі Україні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про намір переконати президента США Дональда Трампа надати Києву доступ до частини американських запасів.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що Україна веде складні переговори щодо отримання перехоплювачів PAC-2 та PAC-3. За його словами, українські дипломати «буквально вигризають» кожну ракету, однак у переговорах є просування. Для проходження зими Україна розраховує отримати щонайменше 300 перехоплювачів, відповідні розрахунки вже передали партнерам.

Водночас The Economist повідомляло про глобальний дефіцит ракет PAC-3 MSE. За даними видання, показник перехоплення балістичних ракет в Україні впав із 70% у березні до 20% у липні. Однією з причин нестачі стало значне використання американських запасів під час бойових дій з Іраном.

Про критичну ситуацію з боєприпасами до Patriot писав і CNN. Журналісти побували на одній із позицій в Україні, де військові розповіли, що окремі пускові установки змушені простоювати через відсутність перехоплювачів. Один із воїнів повідомив, що його установка на той момент не працювала вже шість тижнів через нестачу ракет.

13 серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що отримання Україною 5% американських запасів ракет для Patriot допомогло б країні пройти зиму та врятувати життя людей. Він також зазначав, що у 2026 році Україна отримує у 2,5 раза менше ракет-перехоплювачів, ніж у 2025-му, тоді як Росія наростила кількість балістичних ракет.