Сибіга звернувся до українців за кордоном після масованого удару РФ

Міністр закликав українські організації та громади у світі вимагати від партнерів більше засобів ППО та посилення санкцій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованого російського удару закликав українців за кордоном активніше звертатися до урядів країн-партнерів із вимогою посилити підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника МЗС.

Сибіга назвав ніч у Києві «жахливою і безсонною» та заявив, що це була одна з найжорстокіших російських атак за весь час. Балістичні ракети одна за одною били по українській столиці. Значних пошкоджень зазнали школа, дитяча лікарня та житлові будинки. Росія також атакувала Чернігівську та Одеську області.

За словами посадовця, такими ударами Володимир Путін намагається продемонструвати повну безкарність. «Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. І кожен перехоплювач, доставлений Україні, – це акт людяності та врятовані життя», – наголосив міністр.

Він заявив, що Україна знає партнерів, які можуть надати додаткові перехоплювачі, та закликав їх діяти без зволікань. За його словами, кожна затримка вимірюється людськими життями. Очільник МЗС також повідомив, що Україна інформує держави та міжнародні організації про наслідки російської атаки та закликає їх до негайних конкретних кроків для посилення тиску на Росію і підтримки України.

Окремо Сибіга звернувся до українців, які перебувають за кордоном. Він закликав Світовий конгрес українців, а також українські організації та громади у ключових столицях і в усьому світі «проявити свій голос».

Міністр також назвав три кроки, яких Україна очікує від партнерів:

передачу або продаж додаткових перехоплювачів і систем ППО;

посилення санкцій проти Росії для обмеження її здатності виробляти засоби для ударів;

а також партнерство з Україною у розвитку антибалістичних спроможностей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тривалий час готувалася до масованої атаки 20 серпня. За його словами, окупанти комбінували балістичні ракети різних типів, крилаті ракети та безпілотники, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.