ЗМІ повідомили, коли і де поховають нардепа Полякова

Із померлим політиком прощатимуться у Чернігівському обласному філармонічному центрі

Померлого народного депутата Антона Полякова поховають на початку наступного тижня на території Чернігова. Похорон відбудеться у понеділок, 11 жовтня, повідомляє «Сьогодні», посилаючись на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, траурна церемонія розпочнеться о 10.00.

Журналісти також дізналися, що з нардепом прощатимуться у Чернігівському обласному філармонічному центрі фестивалів та концертних програм, що на проспекті Миру, 15.

Раніше депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко повідомила про причину смерті депутата Антона Полякова. Посилаючись на власні джерела, вона зазначила, що смерть зумовлена дією наркотичної речовини.

Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

Читайте також: