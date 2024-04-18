ГУР має план, спрямований на зменшення російського потенціалу: подробиці

Кирило Буданов заявив, що Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію»

Буданов сказав, що на території Росії плануються нові операції російських добровольців

Головне управління розвідки має план, який спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість. Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю The Washimgton Post.

«Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти», – сказав очільник ГУР.

Буданов зауважив, що на території Росії плануються нові операції російських добровольців та атаки безпілотників.

Начальник головного управління розвідки України зазначив, що диктатор Володимир Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію».

«Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримуєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт (атакують) біля їхнього будинку», – сказав Буданов.

Нагадаємо, що раніше начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні триватиме до тих пір, поки в Росії діятиме путінський режим.

Раніше Кирило Буданов заявив, що німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українським військовим, адже ця зброя може вражати командні центри та інші важливі цілі ворога.