Молдова знизила тариф на транзит газу до України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Молдова знизила тариф на транзит газу до України
фото: Укртрансгаз

Ініціативу Молдови підтримали низка операторів

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) ухвалило рішення, яке сприятиме постачанню природного газу в Україну. До ініціативи долучилися оператори систем передачі газу з Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Її мета – зміцнення енергетичної безпеки регіону та забезпечення стабільного транспортування газу до України, повідомляє «Главком» із посиланням на сайт агентства.

ANRE затвердило зміни, що передбачають оптимізацію маршруту транспортування газу «Ruta 1» через Трансбалканський газопровід.

Відповідно до рішення, дію продукту «Ruta 1» продовжено на шість місяців – із листопада 2025 року до квітня 2026-го. Крім того, передбачено 50% знижку на тарифи транспортування для компанії «Vestmoldtransgaz» у пунктах з’єднання Каушани та Гребеники. Аналогічні знижки буде запроваджено й румунським оператором «Transgaz».

«Дія маршруту охоплює всі ключові пункти з’єднання вздовж Трансбалканського коридору. Це рішення посилює роль Молдови як транзитного хабу, що забезпечує транспортування газу з Греції до України, сприяє диверсифікації маршрутів і джерел постачання, а також потенційно зменшить вартість транспортування для користувачів системи Vestmoldtransgaz», – зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Також Зеленський підкреслив, що прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та міністерці енергетики Світлані Гринчук вдалося досягти попередньої згоди з деякими американськими енергетичними компаніями. «Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 млрд. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на $2 млрд. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по $100 млн, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість із нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ», – повідомив президент. 

Нагадаємо, що глава «Нафтогазу» повідомляв, з якими якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон. 

Зазначимо, українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури. За словами президента, Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики. Зеленський наголосив, що в Європі має бути «нуль російських енергоресурсів», а США готові поставити до Європи «стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання».

Теги: тарифи транзит газ Молдова

