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Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі – розвідка

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі – розвідка
Служба зовнішньої розвідки України попередила про вербування українських біженців російськими спецслужбами
фото: СЗРУ

Російські спецслужби шукають виконавців через соцмережі та пропозиції легкого заробітку

Російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для проведення диверсій у країнах Європи. Для цього вони використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу, пропонуючи людям швидкий заробіток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, одним із прикладів такої діяльності стала пожежа поблизу оборонного заводу Carfil SA у румунському місті Брашов у вересні 2026 року.

Румунські спецслужби встановили, що за підпалом стояла агентурна мережа, якою керували російські спецслужби. Серед підозрюваних – громадянин України та двоє білорусів. Їх затримали на території Європейського Союзу, де вони, за даними слідства, готували подібні злочини.

У СЗРУ наголошують, що цей випадок є частиною ширшої кампанії гібридних операцій Росії в Європі. Москва намагається використовувати для диверсій громадян інших держав, зокрема українців, щоб приховати власну причетність і водночас посилити антиукраїнські настрої.

За інформацією української розвідки, з 2022 року в Європі зафіксували близько 200 диверсій, які пов'язують із Росією. Найбільша частка таких випадків – 21% – припадає на Польщу. Правоохоронці встановили понад 170 виконавців, серед яких є й громадяни України.

Основними цілями російських спецслужб розвідка називає залякування європейців та підрив військової допомоги Україні. Особливу увагу Москва приділяє Польщі, через яку проходять важливі маршрути постачання озброєння.

Потенційними об'єктами диверсій стають залізничні лінії, логістичні центри, склади та оборонні підприємства.

У СЗРУ пояснюють, що російські куратори насамперед шукають людей у складному фінансовому становищі, підлітків, вихідців із тимчасово окупованих територій та осіб із кримінальними зв'язками.

Вербування часто починається з простих завдань: сфотографувати певний об'єкт або розклеїти наліпки. Згодом виконавцям можуть доручати стеження, пошкодження майна, підпали чи вибухи.

Результати виконаних завдань завербованих осіб змушують фіксувати на відео. Такі матеріали можуть використовувати для подальшого шантажу.

У розвідці попереджають, що після здійснення диверсій російські спецслужби зазвичай залишають виконавців без підтримки. Натомість їм загрожують затримання та тривалі терміни ув'язнення.

СЗРУ закликає українців за кордоном бути обережними з пропозиціями легкого заробітку, особливо якщо незнайомці вимагають конфіденційності або намагаються отримати особисту інформацію.

Нагадаємо, 28 жовтня «Главком» повідомляв про затримання у Варшаві 25-річного українця за підозрою в причетності до підпалу оборонного заводу в Румунії. За версією слідства, чоловік міг діяти у складі диверсійної групи, яку координували з Росії. Його підозрюють у виборі цілі та фінансуванні підпалу підприємства Carfil у Брашові.

Також «Главком» писав про викриття румунською розвідкою агентурної мережі РФ, яка готувала диверсії в Європі. Серед потенційних цілей були військові об'єкти та центри підготовки українських військовослужбовців. За даними спецслужб, вербування виконавців відбувалося переважно через соціальні мережі.

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Теги: соціальні мережі військові розвідка

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