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Як рятуватися від реактивних «шахедів». Новий міністр оборони анонсував рішення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Як рятуватися від реактивних «шахедів». Новий міністр оборони анонсував рішення
Євгеній Хмара розповів про розробки, які мають посилити захист України
фото: Міноборони України

Євгеній Хмара: «Вже є потенційні чотири перехоплювачі»

Україна випробувала чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». Наступним завданням стане вдосконалення цих засобів та масштабування їхнього виробництва до тисяч одиниць. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами очільника Міноборони, пошук ефективних засобів протидії реактивним безпілотникам триває.

«Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні «шахеди». Уже проведені польові випробування», – розповів Хмара.

Наразі завдання полягає в тому, щоб якомога швидше довести ці рішення до необхідного рівня та налагодити їхнє масове виробництво. За словами міністра, виробництво перехоплювачів планують масштабувати до тисяч одиниць.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові випробовують новий дрон-перехоплювач SPYS, призначений для боротьби зі швидкісними та реактивними безпілотниками. Першу партію з 50 апаратів уже передали підрозділам для бойових випробувань. Перехоплювач здатний розвивати швидкість до 600 км/год, а його робоча швидкість становить до 450 км/год.

Також 14 серпня повідомлялося, що перші українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Над такими засобами працюють кілька українських виробників, а потреба в них виникла через поступовий перехід Росії до використання швидших реактивних «шахедів».

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Теги: Євген Хмара Міноборони Міноборони міністр дрон безпілотник

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