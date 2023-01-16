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Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт

Олександра Садова
glavcom.ua
Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт
16 січня – Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів»
фото з відкритих джерел

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні

Сьогодні, 16 січня, – Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». Україна вшановує захисників Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт фото 1

26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

Зруйнований Донецький аеропорт
Зруйнований Донецький аеропорт

У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших. Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких із них – посмертно.

Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт фото 2

На січень 2015 року припали найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків звалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої йшли за поверхи нового терміналу.

За весь час оборони ДАП загинуло понад 200 військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 500 бійців. Тільки в період з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тому 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Україна вшановує пам'ять воїнів-«кіборгів», які боронили Донецький аеропорт фото 3

Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».

Нагадаємо, депутат-«кіборг» Роман Костенко вважає, що українські військові наразі мають вигідні позиції на правому березі Дніпра на Херсонщині, завдяки чому Херсон зможе уникнути долі Маріуполя, який був майже повністю зруйнований внаслідок російських бомбардувань під час бої за контроль над містом. 

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