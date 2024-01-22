Росіяни тримають у Чорному морі 13 кораблів, серед них два носії «Калібрів»

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 18 суден

Росія станом на 08:00 понеділка, 22 січня, тримає у Чорному морі 13 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 14 ракет. Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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В Азовському та Середземному морях перебувають по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.

«За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 6 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», – йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул».

Затоплення корвета типу «Тарантул» російських окупантів у Севастополі могло відбутися наприкінці грудня 2023 року. На це вказують супутникові знімки. Ймовірно, судно затонуло внаслідок атаки морських дронів.