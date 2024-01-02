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У Києві та низці областей тривога тривала менше години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей тривога тривала менше години
У низці областей України оголошувалася повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики та дронів

О 18:34 в Києві та низці обастей оголошувалася повітряна тривога. О 19:14 тривогу скасовано в більшості областей.

Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики та дронів.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – закликали повітряники.

На Херсонщині та Миколаївщині фіксується загроза застосування ударних БпЛА. Для Києва та області – загроза застосування балістичного озброєння.

Мапа тривог станом на 18:35 мала такий вигляд:

У Києві та низці областей тривога тривала менше години фото 1

Нагадаємо, зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

У Харкові, за останніми даними, в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка, ще 53 людини отримали поранення.

Загалом, за інформацією ДСНС, станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення.

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Теги: небезпека Україна тривога

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