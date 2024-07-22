Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади

Згідно з регламентом парламенту, заступник голови комітету може бути відкликаним у будь-який час за рішенням Верховної Ради

Пропозицію постанови про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету висунув Федір Веніславський

Оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету. Про це повідомила сама Безугла.

Народна депутатка заявила, що голосувати за таке рішення депутати повинні в сесійній залі, а не на рівні комітету.

Як зазначила Безугла, пропозицію щодо постанови висунув Федір Веніславський. Нардепка також опублікувала відео голосування: 14 членів комітету висловилися «за», одна людина утрималася – це сама Безугла, одна не голосувала – Соломія Бобровська.

Згідно з регламентом парламенту, заступник голови комітету може бути відкликаним у будь-який час за рішенням Верховної Ради. Закон про комітети визначає, що обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.

Пропозиція про відкликання може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Зазначимо, народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою.

До слова, член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету – Мар’яни Безуглої. Це він підтвердив у коментарі «Главкому». Нардепа обурило, що Безугла зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні.