Українські бійці знищили швидкісний катер з окупантами на борту (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Українські бійці знищили швидкісний катер з окупантами на борту (відео)
Знищено катер чорноморського флоту Росії
фото: скриншот з відео

Сім окупантів знищено, четверо – поранено

Військово-морські сили ЗСУ знищили катер чорноморського флоту РФ. Внаслідок чого ліквідовано сім окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

«ВМС знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендірівську косу. Сім окупантів знищено, четверо – поранено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Раніше стало відомо, що російський військово-морський флот зазнає серйозного виснаження через українські атаки в Чорному морі та втрату бази в сирійському Тартусі.

До слова, окупанти остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів у Криму. Причиною цьому стали успішні українські удари по об'єктах РФ. Речник Військово-морських сил нагадав про знищення малого ракетного корабля «Циклон» у Севастопольській бухті, два удари по підводному човну «Ростов-на-Дону», а також удар по малому ракетному кораблю «Аскольд» у Керчі.

