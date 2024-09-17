Українські десантники показали, як підбили російську бойову машину десанту на Курщині (відео)

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ в одному з населених пунктів Курської області підбили сучасну російську бойову машину десанту БМД-4

У сміливій операції українські військові продемонстрували свою рішучість та майстерність, знищивши російську бойову машину десанту (БМД-4) та розсіявши ворожий десант у селі на території Курської області Росії. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ.

За інформацією від Десантно-штурмових військ, російська БМД-4, ігноруючи контроль ЗСУ над територією, зухвало увірвалася до населеного пункту та почала обстрілювати житлові будинки. Українські військові швидко відреагували, задіявши артилерію та FPV-дрони.

Артилерійський вогонь завдав перших пошкоджень БМД-4. Однак, перша спроба атаки FPV-дроном була зірвана російськими засобами радіоелектронної боротьби. Попри це, наступні атаки дронів досягли цілі, завдавши додаткових пошкоджень бойовій машині. Російський десант, зазнавши втрат у вигляді поранених та контужених, був змушений розбігтися та шукати схованки серед руїн, де його зустріли українські воїни.

Нагадаємо, курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині.