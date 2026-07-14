Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч в Азовському морі (відео)

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За ніч СБС уразили 11 російських суден в Азовському морі

Загалом за дев'ять діб операції «МоЛоЧКа» в Азовському морі було уражено 116 суден

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом ночі 14 липня українські безпілотники уразили ще 11 суден російського тіньового флоту. Про це він повідомив у соцмережах, пише «Главком».

За словами Бровді, під удар потрапили п'ять танкерів, п'ять суховантажів і один буксир. Загалом за дев'ять діб операції «МоЛоЧКа» в Азовському морі було уражено 116 суден.

💥 Вночі оператори СБС в Азовському морі уразили 11 суден тіньового флоту РФ, - командувач СБС Роберт Мадяр Бровді



❌Уражено пʼять танкерів, пʼять суховантажів та буксир.



✅За девʼять днів українські військові атакували 116 російських суден. pic.twitter.com/EtQX7b4Nrk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Командувач СБС пояснив, що метою операції є не обов'язково затоплення суден, а порушення їхньої роботи та логістики.

За його словами, невеликі танкери виконують роль «кур'єрів», які доставляють нафту з російських портів до великих танкерів у Чорному морі. Їхнє виведення з ладу, як стверджує Бровді, ускладнює експорт російської нафти та постачання пального до тимчасово окупованого Криму.

До слова, уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. П

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.