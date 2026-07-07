Сили безпілотних систем уразили шість енергооб'єктів у Криму та танкери в Азовському морі
Мадяр повідомив про нову серію ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму та російських суднах в Азовському морі
Українські безпілотники 7 липня завдали ударів по п'яти електропідстанціях і газорозподільній станції на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, пише «Главком».
За словами Бровді, під удар потрапили:
- електропідстанція 35/10 кВ «Чкалове»;
- електропідстанція 330 кВ «Західно-Кримська»;
- електропідстанція 110 кВ «Саки»;
- електропідстанція 220 кВ «Комиш-Бурун» у Керчі;
- електропідстанція 110 кВ «Митяєве»;
- газова компресорна станція «Тасуново».
Крім того, командувач СБС підбив підсумки роботи українських операторів безпілотників за останній тиждень.
«Протягом 1–7 липня Птахами СБС віддзьобано 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій. Окупанту розетка ні до чого», – зазначив Бровді.
Окремо командувач повідомив про продовження операції в Азовському морі. За його словами, у ніч проти 7 липня українські безпілотники уразили російське судно MS Ivan Cheremisinov, яке стало восьмим атакованим судном за добу. Згодом Бровді повідомив, що українські дрони атакували ще два російські танкери.
«Трохи спойлер: щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден», – написав він.
Таким чином, за даними командувача СБС, загальна кількість російських суден, уражених під час цієї операції, сягнула 12. Підсумовуючи результати роботи українських безпілотних підрозділів, Роберт «Мадяр» Бровді заявив: «Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція з ураження військових і логістичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму вже приносить перші результати. За його словами, Сили оборони України змогли сповільнити мілітаризацію півострова та завдати відчутних втрат російській військовій інфраструктурі.
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