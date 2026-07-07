Сили безпілотних систем уразили шість енергооб'єктів у Криму та танкери в Азовському морі

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Українські дрони атакували п'ять електропідстанцій і газову станцію в окупованому Криму

Мадяр повідомив про нову серію ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму та російських суднах в Азовському морі

Українські безпілотники 7 липня завдали ударів по п'яти електропідстанціях і газорозподільній станції на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, пише «Главком».

За словами Бровді, під удар потрапили:

електропідстанція 35/10 кВ «Чкалове»;

електропідстанція 330 кВ «Західно-Кримська»;

електропідстанція 110 кВ «Саки»;

електропідстанція 220 кВ «Комиш-Бурун» у Керчі;

електропідстанція 110 кВ «Митяєве»;

газова компресорна станція «Тасуново».

Крім того, командувач СБС підбив підсумки роботи українських операторів безпілотників за останній тиждень.

🔥 У Криму добрі дрони уразили 5 електропідстанцій та 1 ГРС, - командувач СБС Роберт Мадяр Бровді



❗️ Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два російські танкери - всього їх уже 12. pic.twitter.com/syjLmy3cPz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

«Протягом 1–7 липня Птахами СБС віддзьобано 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій. Окупанту розетка ні до чого», – зазначив Бровді.

Окремо командувач повідомив про продовження операції в Азовському морі. За його словами, у ніч проти 7 липня українські безпілотники уразили російське судно MS Ivan Cheremisinov, яке стало восьмим атакованим судном за добу. Згодом Бровді повідомив, що українські дрони атакували ще два російські танкери.

«Трохи спойлер: щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден», – написав він.

Таким чином, за даними командувача СБС, загальна кількість російських суден, уражених під час цієї операції, сягнула 12. Підсумовуючи результати роботи українських безпілотних підрозділів, Роберт «Мадяр» Бровді заявив: «Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція з ураження військових і логістичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму вже приносить перші результати. За його словами, Сили оборони України змогли сповільнити мілітаризацію півострова та завдати відчутних втрат російській військовій інфраструктурі.