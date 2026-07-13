Китай оцінив «залишки» флоту РФ на спільних навчаннях

Росія та Китай завершили спільні військово-морські навчання в Циндао

У китайському порту Циндао 13 липня завершилися спільні військово-морські навчання «Морська взаємодія – 2026» (Joint Sea-2026), які тривали з 6 липня в акваторії Жовтого моря. Про це розповідає «Главком» з посиланням на російське видання ТАСС.

Навчання тривали з 6 по 13 липня в акваторії Жовтого моря.

Згідно з офіційними заявами командування, основними пунктами програми навчань були:

організація спільного управління силами та зв'язку;

тактичне маневрування у складі різнорідних груп;

протиповітряна та протилодочна оборона;

проведення пошуково-рятувальних заходів;

протидія безпілотним системам (роботизованим комплексам) на морі.

За словами російського керівника навчання Сергія Сінька, здобутий досвід Росія планує використовувати у «повсякденній діяльності», а в майбутньому декларується збільшення кількості практичних заходів під час аналогічних місій.

Аналіз залучених кораблів свідчить про те, що участь Російської Федерації у маневрах була репрезентативно скромною порівняно з можливостями приймаючої сторони.

Російська сторона залучила такі судна Тихоокеанського флоту:

гвардійський ракетний крейсер «Варяг»;

корвет «Резкий»;

дизель-електричний підводний човен «Уфа»;

рятувальне судно «Ігор Бєлоусов».

Водночас Китай забезпечив значно ширше представництво. Так, до маневрів були залучені два есмінці «Аньшань» і «Кайфин», фрегат «Уху», дизель-електричний підводний човен типу Yuan, універсальне судно забезпечення «Кекесіліху» та рятувальне судно «Янченху». Таким чином, китайська сторона задіяла більше бойових і допоміжних кораблів, ніж російська.

Після завершення маневрів окремі кораблі двох країн мають продовжити спільне патрулювання в окремих районах Тихого океану.

У церемонії закриття на базі Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю взяли участь командири кораблів, представники спільного штабу та керівники маневрів від обох держав.

Зазначимо, що навчання Joint Sea проводяться Росією та Китаєм із 2012 року. Пекін офіційно заявляє, що вони спрямовані на зміцнення взаємодії між військово-морськими силами та підтримання регіональної безпеки. Кремль також стверджує, що маневри не спрямовані проти третіх країн. Водночас на тлі повномасштабної війни Росії проти України та поглиблення військово-політичного співробітництва між Москвою і Пекіном такі навчання привертають підвищену увагу країн Заходу та держав Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, що, за словами командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, в ніч на 12 липня українські оператори дронів уразили 14 російських суден в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми. Загалом же за тиждень, із 6 до 12 липня, підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 суден різних типів, а також завдали удару по об'єкту, який Бровді назвав «Кримським рубильником».