Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
фото: АрміяInform

Зеленський розуміє, дехто дійсно боїться говорити про членство України в НАТО, адже ніхто не хоче зараз Світової війни

Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО, Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них, Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16. Ці та інші події 12 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО. За його словами, Україна розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з Росією.

Президент заявив, що розуміє, дехто дійсно боїться говорити про членство України зараз, адже ніхто не хоче Світової війни. За його словами, Україна усвідомлює, що не може бути членом НАТО поки йде війна.

Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16

Перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року. Міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами.

Також Кулеба повідомив, що тренування мають початися приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків.

Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти росіян

На Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій не мають перевищувати 10 робочих днів.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків і зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» тощо.

Читайте також:

Теги: НАТО війна Володимир Зеленський системи ППО F-16

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна стане членом НАТО»
Україна в залі очікування вже 15 років. Настав час відчинити двері НАТО
17 червня, 08:08
Туреччина була і є давнім конкурентом Росії
Україну – в НАТО, азовців – додому, а Путіна – на килим до Ердонана
9 липня, 14:16
Вільнюс 2023 не повинен повторити помилки Бухареста 2008
Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України
10 липня, 14:46
Зустріч лідерів Франції, Німеччини і Польщі
Про зустріч трьох лідерів та перспективи України в НАТО
16 червня, 12:06
Роджер Гейл
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
21 червня, 19:28
Зеленський висловив співчуття рідним загиблих у Краматорську
Зеленський повідомив, який вирок може світити коригувальнику удару по Краматорську
28 червня, 23:12
У разі конфлікту між Росією та НАТО перекидання сил та вантажів через Балтійське море може опинитися під загрозою
Фінляндія вдосконалює інфраструктуру для швидкого перекидання військ НАТО до кордонів РФ
4 липня, 07:51
Запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом
Зеленський їде до Болгарії – ЗМІ
4 липня, 19:20
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
5 липня, 21:00

Події в Україні

Україна повернула тіла 19 військових, які загинули в російському полоні
Україна повернула тіла 19 військових, які загинули в російському полоні
Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади
Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня
Наслідки прильоту по «Дюні» та загроза ракетного обстрілу: яка ситуація на фронті
Наслідки прильоту по «Дюні» та загроза ракетного обстрілу: яка ситуація на фронті
Окупанти атакували Запоріжжя: десятки постраждалих (фото)
Окупанти атакували Запоріжжя: десятки постраждалих (фото)
На Рівненщині внаслідок детонації загинули військові
На Рівненщині внаслідок детонації загинули військові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
13K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
12K
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
9918
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
8794
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
8601
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Новини

«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Сьогодні, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту