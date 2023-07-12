Коли Україна стане членом НАТО, нові Patriot від Німеччини. Головне за 12 липня

Зеленський розуміє, дехто дійсно боїться говорити про членство України в НАТО, адже ніхто не хоче зараз Світової війни

Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО, Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них, Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16. Ці та інші події 12 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО. За його словами, Україна розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з Росією.

Президент заявив, що розуміє, дехто дійсно боїться говорити про членство України зараз, адже ніхто не хоче Світової війни. За його словами, Україна усвідомлює, що не може бути членом НАТО поки йде війна.

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Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16

Перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року. Міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами.

Також Кулеба повідомив, що тренування мають початися приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків.

Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад дві роти росіян

На Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.

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Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій не мають перевищувати 10 робочих днів.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків і зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» тощо.