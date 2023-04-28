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Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли автобус у Донецьку, є жертви (відео)
фото: Новини Донбасу

Кількох людей вдалося витягнути з палаючого автобуса

Сьогодні, 28 квітня російські загарбники обстріляли центр тимчасово окупованого Донецька. Снаряд влучив у автобус, загинули семеро людей. Про це повідомляє «Новини Донбассу».

Зокрема, в мережі пишуть про «прильоти» по РСК «Олімпійський», «Дитячому світу» і Парку кованих фігур.

Також місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців інформують, що під обстріл потрапила зупинка біля колишнього універсаму «Україна».

Також снаряд влучив у автобус, внаслідок чого він загорівся. За словами очевидців, кількох людей вдалося витягнути з палаючого автобуса, але також відомо і про жертви. Окупаційна влада вже заявила про сімох загиблих.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що після атаки по території України, росіяни одразу завдають удару по окупованих областях. «Після терористичної атаки по неокупованій частині України росіяни завдають удар по окупованому Донецьку, аби прикрити постановкою «обстріл ЗСУ» своє людожерство та забезпечити моральне виправдання вбивства цивільних в Україні», – написав він.

Нагадаємо, в Умані ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло 17 людей, серед них діти.

28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

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Теги: обстріл Україна ракета влада автобус росіяни Донецьк

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