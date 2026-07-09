Українські військові показали залишки збитого російського винищувача Су-35

У смузі відповідальності Третього армійського корпусу зафіксовано уражений російський Су-35

Українські військові опублікували відео, на якому видно палаючі уламки російського винищувача Су-35, збитого 8 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

«Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!», – йдеться у підписі до відео.

Су-35 – російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Він призначений для завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних, наземних і морських цілей. Літак розвиває швидкість до 2 500 км/год, має практичну дальність польоту до 3 600 км та може нести до 8 тонн озброєння на 12 точках підвіски. Су-35 оснащений сучасною радіолокаційною системою та може застосовувати керовані ракети й авіабомби. Орієнтовна вартість приблизно $35-50 млн.

Нагадаємо, українські військові 8 липня знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку.