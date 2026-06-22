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Війна з Іраном коштувала США рекордних витрат

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Війна з Іраном коштувала США рекордних витрат
Американці відчули наслідки війни з Іраном у власних гаманцях
фото: glavcom.ua

Конфлікт спричинив не лише мільярдні військові витрати, а й зростання цін на пальне, прискорення інфляції та втрати на світовому нафтовому ринку

Військова кампанія Сполучених Штатів проти Ірану обійшлася американському бюджету у близько $40 млрд. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на телканал CNN.

За інформацією аналітиків, лише перші 100 годин бойових дій коштували Пентагону $3,7 млрд. Уже на 12-й день конфлікту сукупні витрати США зросли до $16,5 млрд. Надалі темпи зростання витрат дещо знизилися через скорочення інтенсивності ударів.

Загальна сума у $40 млрд включає вартість використаних боєприпасів, втраченої військової техніки та збитки, завдані американським військовим базам. Водночас до цієї цифри не входять поточні операційні витрати, які вже були закладені до оборонного бюджету США на 2026 рік, що перевищує $1 трлн.

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Витрати понесли не лише військові. За даними дослідження, Міністерство внутрішньої безпеки США та Міністерство у справах ветеранів додатково витратили близько $1 млрд на заходи, пов’язані з наслідками війни.

Конфлікт також відчутно позначився на американських споживачах. Ціни на бензин у країні зросли із менш ніж $3 за галон до понад $4 протягом більшої частини війни. За оцінками експертів, середнє американське домогосподарство через це витратило приблизно на $253 більше, ніж за відсутності конфлікту.

Окремо аналітики звертають увагу на вплив війни на світовий енергетичний ринок. Через бойові дії та перебої з постачанням нафти з Близького Сходу світовий ринок недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти. На цьому тлі інфляція у США вперше за три роки перевищила позначку у 4%.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за підсумками переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся скасування частини санкцій щодо експорту нафти та повернення частини заморожених за кордоном активів. Водночас американська сторона офіційно не підтвердила ці заяви. За даними іранських ЗМІ, сторони також працюють над механізмом тимчасового послаблення обмежень на продаж іранської нафти.

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Теги: Іран війна США

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