ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Су-35 – російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Він призначений для завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних, наземних і морських цілей.

Літак розвиває швидкість до 2 500 км/год, має практичну дальність польоту до 3 600 км та може нести до 8 тонн озброєння на 12 точках підвіски. Су-35 оснащений сучасною радіолокаційною системою та може застосовувати керовані ракети й авіабомби.