ЗСУ збили російський винищувач Су-35
Повітряні сили підтвердили знищення російського Су-35
Українські військові 8 липня знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
«Підтверджено! 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35!» – йдеться у повідомленні.
Су-35 – російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Він призначений для завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних, наземних і морських цілей.
Літак розвиває швидкість до 2 500 км/год, має практичну дальність польоту до 3 600 км та може нести до 8 тонн озброєння на 12 точках підвіски. Су-35 оснащений сучасною радіолокаційною системою та може застосовувати керовані ракети й авіабомби.
Інших подробиць щодо обставин ураження літака або його екіпажу Повітряні сили наразі не оприлюднили.
Нагадаємо, російська терористична армія отримала нову партію винищувачів Су-35С.
Коментарі — 0