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ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЗСУ збили російський винищувач Су-35
На східному напрямку збито російський винищувач Су-35
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили підтвердили знищення російського Су-35

Українські військові 8 липня знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Підтверджено! 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35!» – йдеться у повідомленні.

Су-35 російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Він призначений для завоювання переваги в повітрі та ураження повітряних, наземних і морських цілей.

Літак розвиває швидкість до 2 500 км/год, має практичну дальність польоту до 3 600 км та може нести до 8 тонн озброєння на 12 точках підвіски. Су-35 оснащений сучасною радіолокаційною системою та може застосовувати керовані ракети й авіабомби.

Інших подробиць щодо обставин ураження літака або його екіпажу Повітряні сили наразі не оприлюднили.

ЗСУ збили російський винищувач Су-35 фото 1

Нагадаємо, російська терористична армія отримала нову партію винищувачів Су-35С. 

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Теги: військові озброєння винищувач росія ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

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