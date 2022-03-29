Сьогодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців
Більше 700 осіб врятувалися із гарячих точок Запорізької області
фото: Уніан
Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя
Протягом доби 29 березня в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.
За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:
- 936 людей з Маріуполя;
- 729 людей із міст Запорізької області – Бердянська, Мелітополя, Енергодару, Гуляйполя, Горіхова та Василівки.
Нагадаємо, окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара.
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