Сьогодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців

Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя

Протягом доби 29 березня в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:

936 людей з Маріуполя;

729 людей із міст Запорізької області – Бердянська, Мелітополя, Енергодару, Гуляйполя, Горіхова та Василівки.

Нагадаємо, окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара.

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