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    Події в Україні

    Сьогодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців

    Більше 700 осіб врятувалися із гарячих точок Запорізької області - Сьогодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців
    Більше 700 осіб врятувалися із гарячих точок Запорізької області
    фото: Уніан

    Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя

    Протягом доби 29 березня в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

    За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:

    • 936 людей з Маріуполя;
    • 729 людей із міст Запорізької області – Бердянська, Мелітополя, Енергодару, Гуляйполя, Горіхова та Василівки.

    Нагадаємо, окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна міст окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Сьогодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців