Українські воїни ударом Himars знищили «Гіацинт-С» окупантів (відео)

Ворожу ціль виявили оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів

Українські спецпризначенці розгромили російську самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» на тимчасово окупованій території. Про це повідомила преслужба Командування Сил спеціальних операцій України.

Як зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» противника.

Координати ворожої цілі оперативно передали ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.

Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів. Після її вщент знищив вогонь Himars.

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.