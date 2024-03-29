Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила ракетами по Закарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила ракетами по Закарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери
Уночі Росія вдарила по енергетичних об’єктах України
фото ілюстративне

Загарбники завдали масованого удару по Україні 

У ніч а 29 березня російські загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в  Івано-Франківській області. Сили протиповітряної оборони нейтралізували повітряні цілі. Про це повідомила  голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери», – розповіла вона.

За словами Онищук, на щастя, обійшлося без жертв.

«На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі», – констатувала голова ОВА.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій. Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Читайте також:

Теги: Івано-Франківщина ракета обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: «Відключення електрики, що тривало майже дві доби, – найдовше з початку війни»
Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом Інтерв’ю
27 березня, 16:01
Ворожа балістична ракета влучила по відкритій території Одеської області
Окупанти атакували Одещину балістикою
23 березня, 13:59
Друга спроба запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем відбудеться не раніше суботи, 23 березня
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
21 березня, 17:58
Столична влада оприлюднила нові фото наслідків ворожого обстрілу
Унаслідок ракетної атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти – КМДА
21 березня, 09:55
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Наслідки атаки на Харківщину
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
16 березня, 08:59
Таємниці німецьких ракет Taurus
Ракети Taurus: недоліки та переваги
13 березня, 09:05
Триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару по Одесі
Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти
3 березня, 08:49
Чи потрібні німецькі солдати для розгортання ракет Taurus? Бундестаг зробив заяву
Чи потрібні німецькі солдати для розгортання ракет Taurus? Бундестаг зробив заяву
1 березня, 23:30

Події в Україні

Зруйновані дахи та стіни будинків. Поліцейські показали наслідки обстрілу на Київщині
Зруйновані дахи та стіни будинків. Поліцейські показали наслідки обстрілу на Київщині
Росія вдарила ракетами по Закарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери
Росія вдарила ракетами по Закарпаттю: ціль ворога – об'єкт критичної сфери
Росія випустила по Україні майже сотню цілей: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Росія випустила по Україні майже сотню цілей: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК
Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК
Атака на Черкащину: ворог влучив в енергетичний об'єкт
Атака на Черкащину: ворог влучив в енергетичний об'єкт
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 24 ракети та дрони
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 24 ракети та дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
56K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
37K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
14K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
12K
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
11K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua