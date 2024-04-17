Як жителі Слов’янська сприймають наближення лінії фронту? Очільник міста оцінив ситуацію

У Слов’янську залишається 54 тис. мешканців, з них до п’яти тисяч дітей

Кожного тижня росіяни обстрілюють Слов’янськ, але люди не поспішають залишати свої домівки та виїжджати у безпечніші регіони. В інтерв’ю «Главкому» голова міської військової адміністрації Вадим Лях заявив, що це відбувається через страх залишати майно і відсутність упевненості в отриманні гідного житла в евакуації.

«Безумовно, це лякає людей. У Слов’янську залишається 54 тис. мешканців, з них до п’яти тисяч дітей. За останній місяць-півтора кількість містян зросла на декілька тисяч. Евакуаційні потяги працюють, можна виїхати з міста будь-який час, але не дуже активно люди виїжджають», – розповів він у відповідь на питання, як люди реагують на те, що сталося з Бахмутом, Авдіївкою, на штурм Часового Яру.

Очільник військової адміністрації зазначив, що в основному виїжджали у села, проживали біля околиць міста, тому що воно обстрілювалося. «З досвіду з інших міст можна сказати, що попри евакуацію, 10-20% жителів міст залишаються і не виїжджають за будь-яких обставин. Є різні думки, чому люди так вчиняють. Але коли з самого міста виїхали 80% – це був непоганий результат, і він зберіг життя», – наголосив він.

За словами Ляха, те, скільки виїхало з міста означає, що всі вони зберегли свої життя. Він нагадав, що під час прильотів по багатоповерхівках у 2022 році ніхто не загинув, на відміну від 2023 року, коли багато людей повернулося до міста. Тоді було влучання С-300 по багатоповерхівці: 15 загиблих, 25 поранених.

«У нас до останнього часу майже три місяці не було обстрілів. Але зараз ми бачимо, що кожного тижня прилітає. На жаль, прилітає саме вдень, а це найбільш небезпечний час, коли люди на вулиці. Зараз тепла погода, весна, люди на вулиці і зранку, і в обід. Загострення на лінії фронту призводить до того, що кількість обстрілів міста збільшується», – розповів голова військової адміністрації.

Вадим Лях пояснив: люди не бажають виїжджати через страх залишати майно і відсутність упевненості, що в евакуації вони отримають гідне житло. Він наголосив, що перший раз виїжджати завжди страшно, але у другий раз і в подальшому виїхати їй буде морально легше.

Нагадаємо, евакуація із Часового Яру відбувається до Покровська, де можна відразу сісти на потяг, або ж до Краматорська чи інших міст поблизу. Очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів, що в області працює державна програма для людей, які виїжджають на евакуацію. Зазвичай люди їдуть до рідних: потяг для евакуйованих безплатний, евакуація безплатна. Але навіть якщо немає можливості поїхати до знайомих людей, тоді адміністрація знаходить безоплатне поселення.