Путін розповів про полювання косаток на ведмедів і приплів до цього війну в Україні

Російський президент вирішив провести несподівану паралель із законами дикої природи, пояснюючи суть війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін порівняв розв’язану ним війну проти України із «харчовим ланцюгом» у дикій природі, навівши як приклад косаток, які зграєю нападають на білих ведмедів і розривають їх на частини. Як інформує «Главком», цинічну заяву російського диктатора цитують пропагандисти агентства ТАСС.

Таке викривлене порівняння Путін зробив під час зустрічі з учителем китайської мови з Бєлгородської області Дмитром Баланчуковим, який розповідав про свою поїздку на Північний полюс.

🤡У Путіна нова версія, чому Росія напала на Україну: цього разу він навів приклад «харчового ланцюга», де косатки їдять ведмедів як «мелюзгу»#хроніки_оркостану pic.twitter.com/6xtWBHSixY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2026

Коментуючи побачене педагогом, російський президент вирішив провести несподівану паралель із законами дикої природи та наголосити на необхідності, на його думку, пояснювати дітям «у якому світі ми живемо».

«Вони (косатки, – ред.) їдять цих ведмедів, як мелюзгу. Вони просто накидаються зграєю та на частини їх розривають. Це дуже цікаво. Такий харчовий ланцюжок», – заявив Путін.

«Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію», – сказав він.

Під час розмови російський президент також згадав письменника Джека Лондона та описані ним звичаї північних народів. За словами Путіна, у деяких із них старих людей залишали напризволяще або віддавали на поживу вовкам, оскільки плем’я не могло «тягати їх із собою».

«Так, це жорстко все виглядає, але таке у них життя», – цинічно додав російський президент.

Що прикметно, в дикій природі не зафіксовано жодного підтвердженого наукою випадку, коли б косатки полювали на живих ведмедів.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська влада намагалася «по-пацанськи» домовитися з президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі жодних домовленостей щодо України досягнуто не було. За його словами, сторони обговорювали різні пропозиції щодо завершення війни, однак угоди не уклали.

Згодом це фактично визнав і сам Путін, заявивши, що «ніхто не ставив жодних підписів», хоча сторони обговорювали можливі варіанти завершення війни. Це суперечило попередній риториці Кремля, який неодноразово апелював до нібито досягнутих на Алясці домовленостей та так званого «духу Анкориджа».