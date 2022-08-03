Український плавучий кран підірвався на невідомому предметі у гирлі Бистре

Пошкодження не критичні, постраждалих немає

На виході в Чорне море з дунайського гирла Бистре підірвався на невідомому пристрої плавучий кран. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість», – йдеться в дописі.

Зазначається, що пошкодження не критичні, постраждалих немає.

За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування, уточнили військові.

Нагадаємо, українська авіація завдала три удари по опорних пунктах окупантів і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Підтверджені втрати ворога становлять:20 військових, два танки Т-72, гаубиця «Мста-Б», ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Також українські захисники під час сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги збили сім із восьми ворожих ракет.

Як відомо, російські загарбники атакували ракетами Червоноградський район Львівщини.