Потужний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 1300

У Марокко зафіксовано найсильніший землетрус за останнє століття

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла до 1305 осіб. Про це повідомляє Sky News.

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Водночас унаслідок стихійного лиха поранення дістали 1 832 людини. З них 1220 - перебувають у критичному стані.

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Серед загиблих упізнано громадянина Франції. Він помер під час землетрусу від зупинки серця.

За прогнозами експертів, кількість загиблих зростатиме в міру того, як рятувальники діставатимуться важкодоступних віддалених районів і продовжуватимуть пошукові роботи.

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що армія допомагає групам цивільного захисту в рятувальних операціях. Марокканські ЗМІ описали землетрус як найсильніший землетрус у країні. Крики про допомогу лунали з-під завалів у кількох марокканських містах.

Епіцентр землетрусу магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера розташований на глибині 18,5 км у провінції Аль-Хауз, що на південний захід від міста Марракеш. За ним пішли сотні повторних поштовхів, які завдали шкоди будівлям у селах.

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Нагадаємо, що землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.