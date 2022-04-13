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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 13 квітня

    Час відправлення може змінюватись - «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 13 квітня
    Час відправлення може змінюватись
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні будуть рейси з Покровська та Слов’янська

    Акціонерне товариство «Укрзалізниця» оприлюднило на середу, 13 квітня, графік додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    Розклад евакуаційних поїздів на 13 квітня:

    • З Покровська вирушить поїзд о 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.
    • Зі Львова вирушать потяги о 15:00 –236/235 Львів – Жмеринка та 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна.
    • Зі Слов'янська о 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів.

    Окрім того, сьогодні вирушать ще й такі поїзди:

    • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
    • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
    • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 13 квітня