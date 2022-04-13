«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 13 квітня
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Сьогодні будуть рейси з Покровська та Слов’янська
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» оприлюднило на середу, 13 квітня, графік додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Розклад евакуаційних поїздів на 13 квітня:
- З Покровська вирушить поїзд о 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.
- Зі Львова вирушать потяги о 15:00 –236/235 Львів – Жмеринка та 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна.
- Зі Слов'янська о 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів.
Окрім того, сьогодні вирушать ще й такі поїзди:
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.
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