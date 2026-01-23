«Укрзалізниця» анонсувала нові поїзди на популярний маршрут

«Укрзалізниця» також призначить додатковий потяг з Києва на туристичний марштрут

Українці зможуть подорожувати до Карпат новими поїздами. Укрзалізниця повідомила про призначення нових поїздів до Карпатського регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення «Укрзалізниці».

У зв’язку зі стабільним та високим попитом на маршрути до Карпат, перевізник призначив поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з Одеси третього лютого та з Рахова з четвертого лютого. Українці зможуть подорожувати цим потягом щодня.

Розклад руху поїзда №26/25 Одеса – Рахів

Відправлення з Одеси –18:38, прибуття в Рахів – 13:20

Відправлення з Рахова – 14:21, прибуття в Одесу – 08:38

Що відомо про новий поїзд №26/25 Одеса – Рахів

Маршрут нового рейсу пролягатиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси. Цей поїзд передбачає вагони люкс, купейні, плацкартні, а також вагони з жіночими та дитячими купе. Цей поїзд також бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».

Однак крім поїзда до Рахова через Одесу, в додаткові дні «Укрзалізниця» призначатиме додаткове сполучення №255/256 Київ – Рахів. Придбати квитки на цей рейс можна буде на 26 та 28 січня з Києва.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах. На залізничних вокзалах України вже працюють 97 опорних пунктів незламності, а найближчим часом їхня кількість зросте. Пункти працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги: тут можна зігрітися, перепочити після дороги та підзарядити мобільні телефони й інші гаджети.

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії. Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання. Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів.

Напередодні, влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми.