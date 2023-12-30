«Укрзалізниця» повідомила, скільки евакуаційних рейсів здійснила за рік

У 2023 році потягами було евакуйовано понад 61 тисячу людей

Упродовж 2023 року «Укрзалізниця» здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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Зазначається, що за цей рік «Укрзалізниця» здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя та Сумщини. Було евакуйовано понад 61 тис. пасажирів, серед яких майже 15 тис. дітей та людей з інвалідністю.

Крім того, залізничники перевезли медичними поїздами майже 4500 поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями, які потребували спеціальних умов перевезення.

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«У всіх працівників залізниці наприкінці цього року є одне головне бажання: щоб наприкінці наступного року в графі «евакуйовані пасажири» ми могли проставити цифру 0. І видалити цю позицію з аналітики на 2025 рік – за відсутністю потреби в ній», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Херсон окупанти вдарили по залізничному вокзалу міста. В «Укрзалізниці» розповіли, що внаслідок удару пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці». Відомо про декількох поранених працівників.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів у гори України до різдвяно-новорічних свят.

До слова, «Потяг до Перемоги» від «Укрзалізниці», який розписали українські митці, здобув нагороду від European Excellence Awards у номінації «Транспорт і логістика».